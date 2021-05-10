Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Дом Захави из ПСВ ограбили, преступники связали жену и детей футболиста

10 Мая 2021, 14:36,

Супруга форварда ПСВ Эрана Захави сообщила через свою страничку в Instagram о том, что она и её дети стали жертвой «ужасающего опыта с ограблением». Именно по этой причине Захави пропустил воскресный матч голландского чемпионата против «Виллема II» - футболист помчался домой, когда узнал о случившемся.

Как сообщает MSN, ссылаясь на информацию из полиции, грабители угрожали жене и детям Захави. Они связали их и закрыли им рты с помощью скотча. После этого преступники забрали ценности с деньгами и скрылись. При этом в полиции не стали называть, какая именно семья столкнулась с ограблением, учитывая голландские правила конфиденциальности.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСВ, Эран Захави
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов