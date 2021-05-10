​Дом Захави из ПСВ ограбили, преступники связали жену и детей футболиста

Супруга форварда ПСВ Эрана Захави сообщила через свою страничку в Instagram о том, что она и её дети стали жертвой «ужасающего опыта с ограблением». Именно по этой причине Захави пропустил воскресный матч голландского чемпионата против «Виллема II» - футболист помчался домой, когда узнал о случившемся.

Как сообщает MSN, ссылаясь на информацию из полиции, грабители угрожали жене и детям Захави. Они связали их и закрыли им рты с помощью скотча. После этого преступники забрали ценности с деньгами и скрылись. При этом в полиции не стали называть, какая именно семья столкнулась с ограблением, учитывая голландские правила конфиденциальности.