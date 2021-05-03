​Гётце мечтает играть за «Барселону» с Месси

Атакующий хавбек ПСВ Марио Гётце не теряет надежды вернуться в топ-клуб. Немецкий футболист заявил, что давно является поклонником стиля игры «Барселоны».

«Прославлять владение мячом в этой «Барселоне» вместе с Лионелем Месси было бы мечтой. Я хочу снова сыграть в Лиге чемпионов», - рассказал Гётце в интервью 11Freunde.

Марио Гётце перебрался в ПСВ на правах свободного агента осенью прошлого года. В двадцати четырёх матчах за клуб из Эйндховена Гётце забил шесть голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. В начале лета Марио отпразднует свой 29-й день рождения.