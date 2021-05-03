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​Гётце мечтает играть за «Барселону» с Месси

03 Мая 2021, 17:19,

Атакующий хавбек ПСВ Марио Гётце не теряет надежды вернуться в топ-клуб. Немецкий футболист заявил, что давно является поклонником стиля игры «Барселоны».

«Прославлять владение мячом в этой «Барселоне» вместе с Лионелем Месси было бы мечтой. Я хочу снова сыграть в Лиге чемпионов», - рассказал Гётце в интервью 11Freunde.

Марио Гётце перебрался в ПСВ на правах свободного агента осенью прошлого года. В двадцати четырёх матчах за клуб из Эйндховена Гётце забил шесть голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. В начале лета Марио отпразднует свой 29-й день рождения.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСВ, Марио Гётце
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Комментарии (5)
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1
779
03 Мая 2021, 17:27

Не хрена было забивать в финале за Германию, может тогда бы и был шанс.)))

1
ARTUR
03 Мая 2021, 17:31

))))) талантливый парень , и тоже как то бестолково распорядился своим талантом

1
779
03 Мая 2021, 17:31

Слишком короткий взлёт.

1
ARTUR
03 Мая 2021, 17:33

нет не думаю , его просто перемариновали в Баварии

0
779
03 Мая 2021, 17:37

В Баварии у кого угодно есть шанс попасть в маринад.

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