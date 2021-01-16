Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Бельгийский вратарь завершил карьеру в 23 года ради бизнеса

16 Января 2021, 17:21,

Евро-Футбол.Ру

Бельгийский голкипер Энтони Сволфс принял решение повесить перчатки на гвоздь в возрасте двадцати трёх лет. Последние полгода вратарь провёл в клубе «Дордхейт», выступающем во втором по рангу дивизионе Голландии.

Сволфс завершил карьеру, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

В двадцати матчах текущего чемпионата Энтони Сволфс пропустил 51 гол. «Дордхейт» располагается на предпоследней позиции второго дивизиона Голландии. Авторитетный портал transfermarkt оценивал стоимость Сволфса в 300 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Энтони Сволфс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Admiral
16 Января 2021, 17:36
Вот интересно, по какой формуле трансфермаркет рассчитывает стоимость футболиста? Кэф чемпионата, возраст, статистика, амплуа... Иной раз ценники вообще неадекватные
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»