​Бельгийский вратарь завершил карьеру в 23 года ради бизнеса

Бельгийский голкипер Энтони Сволфс принял решение повесить перчатки на гвоздь в возрасте двадцати трёх лет. Последние полгода вратарь провёл в клубе «Дордхейт», выступающем во втором по рангу дивизионе Голландии.

Сволфс завершил карьеру, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

В двадцати матчах текущего чемпионата Энтони Сволфс пропустил 51 гол. «Дордхейт» располагается на предпоследней позиции второго дивизиона Голландии. Авторитетный портал transfermarkt оценивал стоимость Сволфса в 300 тысяч евро.