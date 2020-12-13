​Бывшего игрока «Спартака» Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения

Бывший нападающий «Спартака» Куинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», в воскресенье утром был арестован. Как сообщает De Telegraaf, Промес подозревается в причастности к нанесению серьёзного ножевого ранения. Инцидент произошёл ещё летом.

Если вина Промеса будет доказана, футболист рискует оказаться за решёткой.

Куинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. За этот период голландец провёл во всех турнирах 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 результативных паса на партнёров. После четырёх лет в «Спартаку» Промес перешёл в «Севилью», а затем и в «Аякс».