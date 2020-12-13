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​Бывшего игрока «Спартака» Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения

13 Декабря 2020, 14:06,

Global Look Press

Бывший нападающий «Спартака» Куинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», в воскресенье утром был арестован. Как сообщает De Telegraaf, Промес подозревается в причастности к нанесению серьёзного ножевого ранения. Инцидент произошёл ещё летом. 

Если вина Промеса будет доказана, футболист рискует оказаться за решёткой.

Куинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. За этот период голландец провёл во всех турнирах 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 результативных паса на партнёров. После четырёх лет в «Спартаку» Промес перешёл в «Севилью», а затем и в «Аякс».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Куинси Промес
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