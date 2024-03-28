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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» может купить полузащитника за 60 млн евро

28 Марта 2024 • 09:58 Комментировать

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо, ныне выступающий за немецкий «РБ Лейпциг», может вернуться на родину. По сообщениям Fichajes, в услугах футболиста заинтересован президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта.

В летнее трансферное окно «сине-гранатовые» предпримут попытку заполучить хавбека. Ранее сообщалось, что Ольмо можно будет выкупить у немецкого клуба за 60 миллионов евро. Трудовой договор игрока с «быками» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник поучаствовал в 15 встречах. Ольмо отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Барселона Жоан Лапорта РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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