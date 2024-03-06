​Спортивный директор «Баварии»: «Каждому клубу нужны такие игроки, как Тель»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о продлении контракта с нападающим Матисом Телем.

«Каждому клубу нужны такие игроки, как Матис Тель: молодые, чрезвычайно талантливые, голодные и желающие прогрессировать. Естественность того, как он играет на таком уровне в 18 лет, - это нечто особенное. Нам нужен правильный состав, и Матис играет в нём важную роль. Он знает, что движет «Баварией», он чувствует себя комфортно и как дома – теперь мы вместе делаем следующие шаги и с нетерпением ждём следующих лет вместе с ним», - слова Фройнда приведены на сайте «Баварии».

Напомним, что новый контракт Матиса Теля с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2028/2029.