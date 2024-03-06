Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Спортивный директор «Баварии»: «Каждому клубу нужны такие игроки, как Тель»

06 Марта 2024 • 18:05 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о продлении контракта с нападающим Матисом Телем.

«Каждому клубу нужны такие игроки, как Матис Тель: молодые, чрезвычайно талантливые, голодные и желающие прогрессировать. Естественность того, как он играет на таком уровне в 18 лет, - это нечто особенное. Нам нужен правильный состав, и Матис играет в нём важную роль. Он знает, что движет «Баварией», он чувствует себя комфортно и как дома – теперь мы вместе делаем следующие шаги и с нетерпением ждём следующих лет вместе с ним», - слова Фройнда приведены на сайте «Баварии».

Напомним, что новый контракт Матиса Теля с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2028/2029.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристоф Фройнд Матис Тель ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Руни нашёл себе новую работу ​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану ​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за звёздным форвардом – ценник превышает 100 млн евро
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Ройс может перейти в клуб из Лондона
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии»
18:21 · Германия. Бундеслига
​«Будущее «Баварии»: Эберль высказался о продлении контракта с Телем
18:05 · Германия. Бундеслига
​Спортивный директор «Баварии»: «Каждому клубу нужны такие игроки, как Тель»
17:59 · Германия. Бундеслига
​Тель прокомментировал продление контракта с «Баварией»
17:54 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с форвардом официально
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» или «Ливерпуль»: Инсайдер назвал фаворита в борьбе за Хаби Алонсо
17:25 · Германия. Бундеслига
Киммих не вёл переговоры с «Баварией» на фоне интереса грандов АПЛ
16:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает между двумя нападающими
16:06 · Германия. Бундеслига
​«Баварии» интересен де Дзерби, но есть две проблемы
15:52 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Манчестер Юнайтед» вложил в Санчо много денег, они не хотят, чтобы этот актив пропал»
15:45 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может прекратить поиск нового тренера – названо условие
15:29 · Англия. Премьер-лига
Тухель готов вернуться в «Челси», если руководство признает свою ошибку
15:23 · Германия. Бундеслига
Дайер: «Я наслаждаюсь своей игрой за «Баварию»
15:03 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» Хайнер: «Тухель сломал палец на ноге? Лучше он, чем кто-либо из игроков»
Все новости
Рекомендуем