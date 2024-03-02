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«Бавария» продлила контракт с Дайером официально

02 Марта 2024 • 13:30 Комментировать

Защитник Эрик Дайер поставил подпись под новым трудовым соглашением с мюнхенской «Баварией». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2025 года.

Таким образом, Дайер покинет летом лондонский «Тоттенхэм» в статусе свободного агента. В настоящий момент английский футболист выступает за мюнхенцев на правах аренды до завершения сезона-2023/2024.

В текущей игровой кампании 30-летний защитник принял участие в десяти поединках, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость Дайера оценивается в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Дайер
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