В «Ювентус» может перейти полузащитник «Баварии»

Хавбек сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Леон Горецка имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальных сетях.

Как стало известно источнику, в подписании немецкого футболиста проявляет интерес туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» планируют подписать игрока в летнее трансферное окно.

Горецка защищает цвета мюнхенского гранда с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2025/2026. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги 29-летний полузащитник провел 19 матчей, забил два гола отдал четыре ассиста.