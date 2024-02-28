Лунёв оценил свой трансфер в «Байер»

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, как оценивает этап своей карьеры в леверкузенском «Байере».

«Я никогда не воспринимал переход в «Байер» как ошибку. Просто не совсем удачный этап в плане реализации своих амбиций и целей. Но я не могу назвать это ошибкой», - передает слова 32-летнего российского голкипера «Чемпионат».

Напомним, что Лунёв покинул немецкий клуб летом прошлого года и перешел в «Карабах». В нынешнем сезоне Андрей поучаствовал в 22 поединках азербайджанского коллектива и пропустил 29 мячей. В семи играх россиянин сохранил свои ворота на замке.