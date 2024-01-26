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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер»

26 Января 2024 • 16:00 Комментировать (2)

«Байер» лидирует в Бундеслиге, игрой команды восхищаются, и многие ждут прекращения гегемонии «Баварии». Главным творцом успеха называют Хаби Алонсо. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, так ли хорош баск, как о нём говорят.

Всеобщий восторг и слухи о будущем Хаби Алонсо

«Байер» действительно выглядит феноменально. Команда до сих пор не проиграла ни одного матча в сезоне. Леверкузенцы лидируют в Бундеслиге, создав небольшой отрыв от «Баварии». «Аспириновые» претендуют на победу в Кубке Германии и выиграли все шесть матчей на групповой стадии Лиги Европы. Учитывая, что за игрой «Байера» визуально интересно наблюдать, Хаби Алонсо уже влюбил в себя множество футбольных гиков.

Удачные результаты стали катализатором появления слухов вокруг будущего Хаби Алонсо. Баск не успел завершить первый полноценный сезон в «Байере», а его уже начали сватать в мадридский «Реал» и «Баварию». Переход в клуб подобного уровня был бы невероятным карьерным ростом. Правда, в Мадриде Хаби Алонсо пока точно не будет, ведь Карло Анчелотти продлил контракт. Однако очевидно, что в ближайшее время испанец будет появляться в слухах про назначение на пост главного тренера почти каждого топ-клуба, когда там будет появляться вакансия.

Откуда появился тренер Хаби Алонсо?

Как игрок, баск слишком известен, чтобы его представлять. Если кратко напомнить, то он чемпион мира, двукратный победитель Евро, дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом и обладателем Кубка Испании и Германии, брал второй по значимости трофей Англии. Всё остальное даже перечислять не будем.

Хаби Алонсо – великий футболист, который теперь свой огромный опыт пытается использовать в тренерской карьере. Он успел поработать под руководством многих великих тренеров, что позволило составить впечатление о разных подходах. Сами посудите, список его учителей потрясает: Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Висенте дель Боске, Рафаэль Бенитес, Мануэль Пеллегрини, Джон Тошак.

В своём тренерском пути баск спешить не стал. Хаби Алонсо начал карьеру в академии мадридского «Реала» и работал с детьми до 13 лет. Затем наставник перебрался в родной «Реал Сосьедад», где принял вторую команду. Под его руководством коллективы добивались успеха: «сливочные» добились чемпионства, а сан-себастьянцы – повышения в классе. При этом сам Хаби Алонсо подчеркивал, что ему важно развитие игроков.

В общем, наставник успел поработать более четырёх лет на разном уровне, прежде чем принять «Байер». Хаби Алонсо явно не спешил, а хотел быть готовым к вызову, и это даёт результат.

Тренерское кредо Алонсо

Если смотреть на работу тренера, то бросается в глаза влияние испанской школы. «Байер» любит контролировать мяч, зачастую проводит длительные атаки и большим количеством передач. При этом Алонсо также любит и быстрый футбол. Кто-то даже обращал внимание, что по периметру поля леверкузенцы кладут мячи, чтобы иметь возможность быстрее возобновлять игру после аутов. Важную роль в построении «Байера» играют латерали, что доказывает статистика. Алехандро Гримальдо – второй бомбардир и лучший ассистент команды (7+9), а Жереми Фримпонг по обоим показателям делит третье место в команде (5+7).

При этом стоит признать, что у «Байера» количество голов немного превышает xG, то есть леверкузенцы в некотором смысле показывают оверперфоманс. Тем интереснее будет посмотреть на Алонсо в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Перспективы Алонсо

Есть основания полагать, что Хаби Алонсо должен стать успешным тренером. Да, в результатах «Байера» есть некое стечение обстоятельств, и испанец не волшебник, который построил суперкоманду из плохого материала. В то же время нельзя не признать, что в действиях «аспириновых» видна мысль наставника. Сам Алонсо в свою очередь показывает себя вдумчивым тренером, который понимает, что делает. Кстати, по этой причине есть уверенность, что он пока не будет спешить в топ-клуб, а продолжит набираться опыта в «Байере».

Роман Андреев


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Бавария Хаби Алонсо Бундеслига Байер ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
26 Января 2024 в 16:31
Шарлатан один и он бы с Байером такого успеха никогда не добился - это Пепка!
ингерман
26 Января 2024 в 16:21
ай.. шарлотаном был манекен с шарфеком.. А-ха-ха-ха! )))
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