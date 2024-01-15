​В Бундеслиге забили самый быстрый гол за последние пять лет

В последнем матче семнадцатого тура немецкого чемпионата Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» принимала в домашнем матче «Штутгарт» и уверенно победила со счетом 3:1. Должный старт был дан еще на первой минуте - а точнее, уже на двадцатой секунде игры, когда Робин Хак забил первый мяч.

Как оказалось, это был самый быстрый гол в немецком чемпионате за последние почти пять лет. В предыдущий раз быстрее в Бундеслиге забивали в последний раз 15 февраля 2019 года, тогда нападающий Леон Горецка из «Баварии» забил уже на тринадцатой секунде игры с «Аугсбургом», но... в свои ворота.