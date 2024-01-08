Барези: Я восхищался Беккенбауэром

Бывший футболист «Милана» Франко Барези отреагировал на уход из жизни Франца Беккенбауэра.

«Это печальный момент. Беккенбауэр покинул нас. Икона, легенда, император в том, как он интерпретировал свою роль. Я восхищался им: техника, индивидуальность, элегантность. Настоящий кумир для поколений. Он был источником вдохновения для меня. Когда меня с ним сравнили, мне было некомфортно. Его смерть для меня стала большим горем», - приводит слова чемпиона мира Radio Sportiva.

Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет. «Кайзер» выиграл мундиали в качестве игрока и тренера.