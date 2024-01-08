Пильгуй рассказал о взаимоотношениях Яшина и Беккенбауэра

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй рассказал о взаимоотношениях Франца Беккенбауэра и Льва Яшина.

«Действительно, была история, что он помогал Льву Ивановичу Яшину с протезом. Со Львом Ивановичем они были достаточно дружны. Когда Яшин закончил играть, Франц приезжал к нему домой, а когда Яшина не стало, поддерживал связь с Валентиной Тимофеевной. Франц был их близким другом семьи», — приводит слова экс-голкипера Metaratings.ru.

Также Пильгуй рассказал, что по личному общению убедился, что Франц был хорошим и простым в общении человеком. По игровым качествам Владимир поставил Беккенбауэра на одну ступень с Пеле и Диего Марадоной.

Франц Беккенбауэр ушёл из жизни 7 января в возрасте 78 лет. «Кайзер» входит в число трёх футболистов, которые становились чемпионами мира в качестве игрока и тренера.