Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на уход из жизни Франца Беккенбауэра.

«Покойся с миром», — написал форвард в социальной сети.

Великий немецкий игрок и тренер умер во сне 7 января. Двукратный обладатель «Золотого мяча» в статусе футболиста выиграл чемпионат мира, Евро-1972, по четыре титула Бундеслиги и местного Кубка, а также три розыгрыша Кубка европейских чемпионов.

На тренерской должности Беккенбауэр стал победителем чемпионата мира в Италии в 1990 году.