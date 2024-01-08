Капелло: Беккенбауэр был великим игроком и прекрасным руководителем

Знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло высказался об уходе из жизни великого немецкого футболиста Франца Беккенбауэера.

«Он был великим игроком, который выиграл два «Золотых мяча», а также прекрасным руководителем» — приводит слова итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».

Франц Беккенбауэр умер в понедельник, 8 января. В статусе футболиста «кайзер» выиграл четыре «золота» Бундеслиги, три Кубка европейских чемпионов, чемпионат мира и Европы. В качестве тренера Беккенбауэр стал чемпионом мира в 1990 году, также приведя «Баварию» и «Марсель» к титулам в Германии и Франции соответственно.