Бородюк: «Беккенбауэр делал всё возможное для развития футбола в мире»

Российский тренер Александр Бородюк отреагировал на самую громкую новость понедельника не только в немецком, но и в мировом футболе. Ушёл из жизни бывший немецкий защитник Франц Беккенбауэр.

«Чемпион мира и как игрок, и как тренер. Делал всё возможное для развития футбола и в своей стране, и в мире, а ещё сыграл важную роль в становлении «Баварии». Футбольный человек, который делал всё для развития этого спорта», - говорит Бородюк телеканалу «Матч ТВ».

Бородюк добавил, что в каждой стране есть великие и знаковые игроки. В Бразилии, например, это Пеле, в Аргентине – Диего Марадона, в Нидерландах – Йохан Кройф.

«В Германии — это Франц Беккенбауэр», - заключил тренер.

Ранее об уходе из жизни Беккенбауэра высказался почётный президент РФС Вячеслав Колосков.