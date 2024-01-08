Колосков: «Беккенбауэр опередил время»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на утрату для всего мирового футбола. В понедельник, 8 января из жизни ушёл Франц Беккенбауэр, бывший немецкий защитник и чемпион мира.

«Он не только был выдающимся тактиком, он опередил время. Он стал первым центральным защитником, который начал регулярно участвовать в начале атаки, организуя и завершая ее», - говорит Колосков телеканалу «Матч ТВ».

Колосков добавил, что Беккенбауэра справедливо относят к гениальным футболистам. Также эксперт отметил не только футбольные, но и выдающиеся тренерские и организаторские способности «Кайзера Франца».

Умер легендарный Беккенбауэр