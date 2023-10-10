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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» заинтересовалась футболистом «Атлетико»

10 Октября 2023 • 09:50 Комментировать

Атакующий полузащитник Родриго Рикельме, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 23-летнего вингера заинтересована дортмундская «Боруссия». Сумма потенциального трансфера может составить 15 миллионов евро. Действующий трудовой договор Рикельме с «матрасниками» рассчитан до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Родриго поучаствовал в пяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом. За мадридский клуб он выступает с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Родриго Рикельме трансферы футбола - зима 2024
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