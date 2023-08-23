​Бонуччи продолжает переговоры с клубом Бундеслиги

Опытный защитник Леонардо Бонуччи оказался не нужен «Ювентусу». В обозримом будущем 36-летний футболист может оказаться в Бундеслиге. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, Бонуччи продолжат переговоры с берлинским «Унионом». Немецкий клуб предлагает защитнику трудовое соглашение до конца сезона 2023/2024. При этом стороны ещё не договорились о зарплате.

За «Ювентус» Бонуччи провёл 502 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт 37 голов и 10 результативных передач на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.