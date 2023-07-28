Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей фото, связанные с «Баварией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер рассказал, почему удалил из социальных сетей все моменты в футболке мюнхенской «Баварии».

«Я не вычеркнул эту главу из своей жизни. Но были моменты, которые мне не нравились, не все шло гладко. Это внутренние дела, не нужно это выносить. Мне сейчас не хочется говорить ничего плохого», - передает слова австрийского футболиста инсайдер Патрик Бергер.

О трансфере Забитцера в «Боруссию» было объявлено несколько дней назад. Во второй части прошлого сезона Марсель играл на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 18 поединках, забил три гола и отдал одну результативную передачу.