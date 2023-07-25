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Забитцер высказался о переходе из «Баварии» в «Боруссию»

25 Июля 2023 • 07:56 Комментировать

Полузащитник Марсель Забитцер, перебравшийся в дортмундскую «Боруссию» из мюнхенской «Баварии», высказался касательно своего трансфера.

«Жду, когда присоединюсь к команде и надену футболку «Боруссии». Это очень амбициозный клуб. Приложу все усилия, чтобы команда достигла своих целей и отпраздновала какой-то значимый успех со своими фанатами», - передает слова хавбека пресс-служба «шмелей».

О трансфере Забитцера в дортмундский клуб было объявлено в понедельник, 24 июля.

Во второй половине прошлого сезона австрийский полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Он принял участие в 11 матчах АПЛ, отметившись голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марсель Забитцер
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