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Забитцер перешел в «Боруссию» Дортмунд официально

24 Июля 2023 • 20:22 Комментировать

Официальный сайт дортмундцев объявил о подписании Марселя Забитцера из «Баварии». 29-летний австриец успешно прошел медицинское обследование в Дортмунде и после этого подписал контракт сроком до 30 июня 2027 года.

Забитцер присоединится к команде, которая уже в понедельник отправилась в США на сборы для проведения товарищеских матчей.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и надеть футболку «Боруссии» Дортмунд. Переговоры с руководством клуба были отличными, я понял амбиции клуба на ближайшие годы. Я хочу внести свой вклад в достижение целей «Боруссии» Дортмунд и как можно скорее дать фанатам повод отмечать что-то особенное вместе с командой», – сказал Забитцер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Марсель Забитцер трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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