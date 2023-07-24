Официальный сайт дортмундцев объявил о подписании Марселя Забитцера из «Баварии». 29-летний австриец успешно прошел медицинское обследование в Дортмунде и после этого подписал контракт сроком до 30 июня 2027 года.

Забитцер присоединится к команде, которая уже в понедельник отправилась в США на сборы для проведения товарищеских матчей.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и надеть футболку «Боруссии» Дортмунд. Переговоры с руководством клуба были отличными, я понял амбиции клуба на ближайшие годы. Я хочу внести свой вклад в достижение целей «Боруссии» Дортмунд и как можно скорее дать фанатам повод отмечать что-то особенное вместе с командой», – сказал Забитцер.