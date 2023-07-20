​«Боруссия» нацелилась на игрока «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает усилить среднюю линию поля в летнее трансферное окно. Как сообщает Bild, «шмели» проявляют интерес к полузащитнику «Баварии» Марселю Забитцеру.

По данным источника, «Боруссия» уже выразила интерес к Забитцеру. За трансфер 29-летнего австрийца «Бавария» хочет выручить около 15 миллионов евро.

Отметим, что вторую часть сезона 2022/2023 Марсель Забитцер провёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. За «Баварию» же австриец провёл 54 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.