Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане, Гнабри и ещё 6 игроков могут покинуть «Баварию»

08 Июля 2023 • 12:57 Комментировать

Этим летом мюнхенскую «Баварию» могут покинуть сразу восемь футболистов, об этом рапортуют журналисты издания Bild. Боссы чемпиона Германии допускают как продажу, так и аренду игроков.

В список «на выход» мюнхенский гранд включил: Садио Мане, Сержа Гнабри, Леона Горецку, Марселя Забитцера, Райна Гравенберха, Бенжамена Павара, Нуссера Мазрауи и Буна Сарра.

Ранее появилась информация, что у Мане есть выгодное предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Бундеслиги, вырвав золотые медали у дортмундской «Боруссии» в последнем туре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Леон Горецка Садио Мане Буна Сарр Марсель Забитцер Бенжамен Павар Нуссер Мазрауи Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
12:59 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ успешно прошёл медосмотр в «Баварии»
12:57 · Германия. Бундеслига
Мане, Гнабри и ещё 6 игроков могут покинуть «Баварию»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Хёйлунну в Бундеслиге
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кулибали может продолжить карьеру в АПЛ
07:26 · Германия. Бундеслига
Мане получил выгодное предложение
02:32 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» хочет усилить защиту игроком из Бундеслиги
00:25 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» намерен удержать Коло-Муани, на которого претендуют топ-клубы слухи
07 Июля
21:38 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити» затягивается слухи
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» уверена в трансфере Уокера
13:45 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» объявила о продлении контракта с голкипером официально
13:20 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» подписала защитника «Байера»
12:36 · Германия. Бундеслига
Джэ прошёл часть медосмотра перед трансфером в «Баварию»
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нового защитника и вступил в переговоры
09:44 · Германия. Бундеслига
Блинд переходит в испанский клуб
02:16 · Германия. Бундеслига
Внук Франца Беккенбауэра завершил профессиональную карьеру в 22 года 1
Все новости
Рекомендуем