Мане, Гнабри и ещё 6 игроков могут покинуть «Баварию»

Этим летом мюнхенскую «Баварию» могут покинуть сразу восемь футболистов, об этом рапортуют журналисты издания Bild. Боссы чемпиона Германии допускают как продажу, так и аренду игроков.

В список «на выход» мюнхенский гранд включил: Садио Мане, Сержа Гнабри, Леона Горецку, Марселя Забитцера, Райна Гравенберха, Бенжамена Павара, Нуссера Мазрауи и Буна Сарра.

Ранее появилась информация, что у Мане есть выгодное предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Бундеслиги, вырвав золотые медали у дортмундской «Боруссии» в последнем туре.