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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане получил выгодное предложение

08 Июля 2023 • 07:26 Комментировать

Сенегальский вингер Садио Мане, выступающий за мюнхенскую «Баварию», может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, в подписании африканца заинтересован «Аль-Ахли».

Руководство саудовского клуба предложило Мане трехлетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 20 миллионов евро.

Напомним, что этим летом ряды «Аль-Ахли» пополнили нападающий Роберто Фирмино и вратарь Эдуард Менди.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. За немецкий гранд Садио провел 38 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Ахли Джидда Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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