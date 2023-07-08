Мане получил выгодное предложение

Сенегальский вингер Садио Мане, выступающий за мюнхенскую «Баварию», может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, в подписании африканца заинтересован «Аль-Ахли».

Руководство саудовского клуба предложило Мане трехлетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 20 миллионов евро.

Напомним, что этим летом ряды «Аль-Ахли» пополнили нападающий Роберто Фирмино и вратарь Эдуард Менди.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. За немецкий гранд Садио провел 38 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.