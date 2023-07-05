«РБ Лейпциг» предложил 43 миллиона евро + бонусы за форварда из Лиги 1

Немецкий «РБ Лейпциг» продолжает искать нападающего на замену Кристоферу Нкунку, который перебрался в лондонский «Челси». По информации от журналиста Санти Ауны, «красные быки» сделали уже четвёртое по счёту предложение по трансферу форварда «Ланса» Луи Опенды.

По сведениям источника, предложение «РБ Лейпцига» достигло 43 миллионов евро. «Ланс» также может получить определённую сумму в виде бонусов, но конкретные цифры и подробности пока остаются неизвестными.

Напомним, Опенда провёл за «Ланс» всего один сезон в чемпионате Франции, где записал на свой актив 21 гол в 38 матчах.