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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ланс» отвергает предложения «РБ Лейпцига» по Опенда слухи

17 Июня 2023 • 19:40 Комментировать

Руководство «РБ Лейпцига» заинтересовано в приобретении нападающего «Ланса» Луи Опенда, однако испытывает проблемы в процессе подписания игрока.

По информации журналиста Филиппа Хинце из Sky Sport Germany, в настоящий момент переговоры между сторонами зашли в тупик. Сообщается, что боссы серебряных призёров Лиги 1 стоят твердо на своей позиции, зная о сильном сезоне бельгийского нападающего и его ценности для коллектива. «РБ Лейпциг» отчаянно пытается подписать форварда и предлагает 35 миллионов евро с учётом бонусов за участника ЧМ-2022.

Напомним, что в прошедшем сезоне Луи Опенда оформил 21 гол в футболке «Ланса» в рамках Лиги 1, став одним из лидеров команды, сенсационно взявшей серебро французского чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 луи опенда
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