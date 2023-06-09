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Горецка может покинуть «Баварию» в конце лета

09 Июня 2023 • 12:59 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка под конец лета может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Кристиана Фалька, хавбек может уйти в зависимости от новых трансферов в полузащиту.

Отмечается, что в данный момент Горецка хочет остаться в «Баварии» и бороться за своё место в стартовом составе. Тем не менее, если футболист заметит, что главный тренер Томас Тухель на него не рассчитывает, Леон будет готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.

Напомним, «Бавария» хочет подписать минимум одного полузащитника ближайшим летом. Главная цель клуба – Деклан Райс из лондонского «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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