Баслер: «Если «Барселона» хочет Киммиха, то я сам его доставлю им, пусть забирают»

Бывшая звезда мюнхенской «Баварии» Марио Баслер считает, что Йозуа Киммих провалил сезон в составе «Баварии», а посему клубу лучше избавляться от него как можно скорее.

- Киммих не стал лидером команды и в этом сезоне вообще не был заметен. Его сильно переоценивают. Если «Барселона» хочет его, то я готов лично не просто продать, но еще и доставить им его. Киммих хочет делать на поле все, но на самом деле не получается ничего. Есть большая разница между хотеть и уметь, - цитирует слова Баслера телеканал Sport 1.

Напомним, что Киммих выступает за мюнхенский клуб с 2015 года, его нынешний контракт рассчитан до 2026 года.