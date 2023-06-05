Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге пояснил, что вернулся в «Баварию» не на исполнительную роль

05 Июня 2023 • 04:06 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Карл-Хайнц Румменигге вернулся в «Баварию», которая проходит через значительные трансформации руководящего состава. Как пояснил легендарный футболист, его должность не является исполнительной - иными словами, он не отвечает за принятие решений.

- Я буду помогать руководству клуба, но у меня неисполнительная роль, - цитирует слова Румменигге итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в закончившемся сезоне «Бавария» в одиннадцатый раз подряд стала чемпионом, но случилось это буквально чудом, в последнем туре Бундеслиги. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карл-Хайнц Румменигге
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
04:06 · Германия. Бундеслига
Румменигге пояснил, что вернулся в «Баварию» не на исполнительную роль
04 Июня
23:52 · Англия. Премьер-лига
Коло-Муани признался, что хотел бы выступать в АПЛ
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пополнил список претендентов на Павара
23:21 · Англия. Премьер-лига
Канселу определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи
17:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова возобновить переговоры по мексиканцу из «Аякса»
12:32 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» договаривается с игроком «Баварии»
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пытается перехватить Райса у «Арсенала»
08:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» близка к топ-трансферу
03 Июня
20:30 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:06 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Влахович нужен «Баварии», он напоминает мне молодого Лукаку»
15:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет заработать 90 млн евро за счёт продажи двух игроков
15:34 · Германия. Бундеслига
Беллингему ищут жильё в Мадриде – трансфер в «Реал» не за горами
13:52 · Англия. Премьер-лига
Собослаи сделал неожиданный выбор, отказав «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу» 1
12:41 · Германия. Бундеслига
Раскрыта сумма трансфера Беллингема в «Реал» 3
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» интересуется полузащитником «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем