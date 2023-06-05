Румменигге пояснил, что вернулся в «Баварию» не на исполнительную роль

Мы уже сообщали о том, что Карл-Хайнц Румменигге вернулся в «Баварию», которая проходит через значительные трансформации руководящего состава. Как пояснил легендарный футболист, его должность не является исполнительной - иными словами, он не отвечает за принятие решений.

- Я буду помогать руководству клуба, но у меня неисполнительная роль, - цитирует слова Румменигге итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в закончившемся сезоне «Бавария» в одиннадцатый раз подряд стала чемпионом, но случилось это буквально чудом, в последнем туре Бундеслиги.