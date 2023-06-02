В Германии была самая интересная борьба в этом сезоне из числа всех европейских чемпионатов. Лишь в последнем туре определился и чемпион, и участники Лиги чемпионов. Сетевое изданиепредставляет их.

В Германии шла упорная борьба в этом сезоне на всех этажах таблицы. Лишь в последнем туре определились чемпион страны и команды, которые сыграют в Лиге чемпионов. В том, что «Бавария» выступит в главном еврокубке, сомнений, конечно, не было. В последний раз мюнхенцы пропускали Лигу чемпионов в сезоне-2007/08, но с тех пор команда осечек не позволяет. Правда, в трёх последних розыгрышах мюнхенцы неизбежно вылетают уже на стадии четвертьфинала, что не может устраивать такой амбициозный клуб. «Бавария» при жеребьёвке Лиги чемпионов окажется в первой корзине.

Начиная с сезона-2011/12 «Боруссия» лишь однажды пропустила розыгрыш Лиги чемпионов, заняв седьмое место в розыгрыше Бундеслиги 2014/15 годов. В этом году дортмундцы могли и вовсе стать чемпионами, но в последнем туре подарили титул «Баварии». Однако место в Лиге чемпионов от «шмелей» никуда не делось. Последние два сезона в главном еврокубке для «Боруссии» сложились не лучшим образом: вылет после группового этапа и проигрыш в 1/8 финала. Чего ждать от «Боруссии» в следующем сезоне, пока говорить трудно. Дортмундцы, упустив чемпионство, потеряли также и место в первой корзине при жеребьёвке Лиги чемпионов, оказавшись во второй.

От «РБ Лейпцига» ждут, когда команда сможет навязать борьбу за чемпионство, но пока этого не происходит. Весной «красные быки» рисковали и вовсе остаться вне зоны Лиги чемпионов, но в концовке Бундеслиги команда собралась и поднялась даже на третье место. Для «РБ Лейпцига» следующий сезон в Лиге чемпионов станет шестым и пятым подряд. Три года назад, в разгар ковида, «красные быки» добрались до полуфинала, но с тех пор результаты стали хуже – два вылета в 1/8 финала и один уже на групповой стадии. Тем не менее «РБ Лейпциг» за счёт постоянного участия в еврокубках добрался до второй корзины Лиги чемпионов при жеребьёвке группового этапа.

Главной сенсацией всего немецкого сезона стал берлинский «Унион». За несколько туров до конца Бундеслиги столичная команда сохраняла даже шансы на чемпионство. Однако в концовке «Униону» не хватило ни опыта, ни ресурсов, и команда на финише едва не лишилась места в четвёрке. В последнем туре берлинцы всё же добились победы над «Вердером» и сумели опередить «Фрайбург».

В следующем сезоне «Унион» дебютирует в Лиге чемпионов. Берлинцы, даже будучи представителем ГДР, так далеко никогда не пробивались. В 60-х и 80-х «Унион» по разу пробовал силы в Кубке Интертото, а в сезоне-2001/02 сенсационно оказался в Кубке УЕФА, где проиграл болгарскому «Литексу». Однако в последние годы «Унион» последовательно добивается прогресса. В сезоне-2021/22 берлинцы принимали участие в Лиге конференций, где не смогли пройти группу. В этом «Унион» уже в рамках Лиги Европы добрался до 1/8. И вот теперь будет Лига чемпионов. Естественно, что «Унион» со своим небольшим еврокубковым рейтингом будет в четвёртой корзине при жеребьёвке группового этапа главного еврокубка.

Роман Андреев