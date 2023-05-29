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Агент Дэвиса: «В «Баварии» царит хаос»

29 Мая 2023 • 17:40 Комментировать (1)

Агент Недал Хуосе, который представляет интересы защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, дал комментарий насчёт мюнхенского клуба.

«В «Баварии» царит хаос. Я не знаю, что происходит, и с кем мы будем разговаривать. Кажется, слишком много нестабильности и неопределённости относительно направления клуба», - сказал Хуосе, чьи слова приводит Bild.

Напомним, что сразу после оформления чемпионства «Бавария» уволила Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с должностей генерального и спортивного директоров.

Альфонсо Дэвис в сезоне 2022/2023 провёл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач.

За что «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича через час после чемпионства

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Мая 2023 в 18:03
эеейй, только не вздумай уходить!!
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