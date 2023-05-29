Агент Дэвиса: «В «Баварии» царит хаос»

Агент Недал Хуосе, который представляет интересы защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, дал комментарий насчёт мюнхенского клуба.

«В «Баварии» царит хаос. Я не знаю, что происходит, и с кем мы будем разговаривать. Кажется, слишком много нестабильности и неопределённости относительно направления клуба», - сказал Хуосе, чьи слова приводит Bild.

Напомним, что сразу после оформления чемпионства «Бавария» уволила Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с должностей генерального и спортивного директоров.

Альфонсо Дэвис в сезоне 2022/2023 провёл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач.

За что «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича через час после чемпионства