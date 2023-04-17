Шаллаи забил 1000-й гол «Фрайбурга» в Бундеслиге

В матче двадцать восьмого тура немецкого чемпионата «Фрайбург» съездил в Бремен, где одержал волевую победу над «Вердером» - проигрывая после первого тайма, «бразильцы из Брайсгау» переломили ход игры.

Первый забитый ими гол в исполнении Роланда Шаллаи оказался, к тому же, юбилейным, тысячным в истории выступлений клуба в высшей лиге немецкого футбола. Это случилось в 776-м матче клуба в Бундеслиге, также «Фрайбург» стал 21-м клубом, который добрался до этого показателя.

В следующем туре «Фрайбург» сыграет в домашнем матче с «Шальке», это случится двадцать третьего апреля.