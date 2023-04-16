«Фрайбург» одержал волевую победу над «Вердером»

В 28-м туре чемпионата Германии встретились подзабывшие радость побед «Вердер» и «Фрайбург». Хозяева чуть чаще били по воротам и повели на 46-й минуте после удара Максимилиана Филиппа, но в середине тайма соперник перевернул игру, дважды поразив ворота за четыре минуты, отличились Роланд Шаллаи и Лукас Хёлер.
«Фрайбург» проигрывает всего очко команда из зоны Лиги чемпионов, бременцы делят 11-е место.
Протокол игры
|(1:0) Филипп Максимилиан46'
|67'Шаллаи Роланд (1:1)
|71'Хёлер Лукас (1:2)
Павленка Иржи•Штарк Никлас 73'83' (Пипер Амос (83') •Велькович Милош•Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо77' (Шмидт Никлас (77') •Гросс Кристиан 11'75' (Шмид Романо (75') •Стаге Йенс75' (Груев Илия (75') •Юнг Антони•Филипп Максимилиан83' (Динкчи Эрен (83') •Дукш Марвин
Флеккен Марк•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу• 13'Эггештайн Максимилиан• 31'Хёфлер Николас•Грифо Винченцо85' (Петерсен Нильс (85') •Шаллаи Роланд 42'85' (Чон У-Ён II (85') •Хёлер Лукас79' (Сильдиллия Килианн (79')
16 апреля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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