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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» одержал волевую победу над «Вердером»

16 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать
Вердер
1:2
Фрайбург
окончен

В 28-м туре чемпионата Германии встретились подзабывшие радость побед «Вердер» и «Фрайбург». Хозяева чуть чаще били по воротам и повели на 46-й минуте после удара Максимилиана Филиппа, но в середине тайма соперник перевернул игру, дважды поразив ворота за четыре минуты, отличились Роланд Шаллаи и Лукас Хёлер.

«Фрайбург» проигрывает всего очко команда из зоны Лиги чемпионов, бременцы делят 11-е место.

Протокол игры  
Вердер1:2Фрайбург
(1:0) Филипп Максимилиан46'  
  67'Шаллаи Роланд (1:1)
  71'Хёлер Лукас (1:2)
Павленка ИржиШтарк Никлас  73' 83' (Пипер Амос ( 83') Велькович МилошФридль МаркоВайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо 77' (Шмидт Никлас ( 77') Гросс Кристиан  11' 75' (Шмид Романо ( 75') Стаге Йенс 75' (Груев Илия ( 75') Юнг АнтониФилипп Максимилиан 83' (Динкчи Эрен ( 83') Дукш Марвин
Запасные: Fabio ChiarodiaЦеттерер МихаэльБьюкенен ЛиМбом Жан-Мануэль
Флеккен МаркКюблер ЛукасГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианДоан Рицу  13'Эггештайн Максимилиан  31'Хёфлер НиколасГрифо Винченцо 85' (Петерсен Нильс ( 85') Шаллаи Роланд  42' 85' (Чон У-Ён II ( 85') Хёлер Лукас 79' (Сильдиллия Килианн ( 79')
Запасные: Рохль МерлинКайтель ЯнникШмидт КеннетШмид ЖонатанВайсхаупт НоаУфофф Бенджамин
16 апреля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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1
0
1.60 3.85 6.40
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Сегодня, 16 Апреля
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