«Фрайбург» одержал волевую победу над «Вердером»

В 28-м туре чемпионата Германии встретились подзабывшие радость побед «Вердер» и «Фрайбург». Хозяева чуть чаще били по воротам и повели на 46-й минуте после удара Максимилиана Филиппа, но в середине тайма соперник перевернул игру, дважды поразив ворота за четыре минуты, отличились Роланд Шаллаи и Лукас Хёлер.

«Фрайбург» проигрывает всего очко команда из зоны Лиги чемпионов, бременцы делят 11-е место.