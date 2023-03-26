Раскрыта ещё одна трансферная цель Тухеля в «Баварии»

В субботу «Бавария» официально представила Томаса Тухеля, подписавшего с мюнхенским клубом контракт до средины 2025 года. На тренерском мостике он сменил Юлиана Нагельсманна, с которым «Бавария» решила попрощаться из-за отсутствия прогресса.

Тухель уже работает над летней трансферной кампанией. Как сообщает Todofichajes, в списке целей новоиспечённого рулевого «Баварии» находится вингер Федерико Кьеза из «Ювентуса». 25-летний футболист оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что «Бавария» сейчас занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.

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