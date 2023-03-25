​Тухель выбрал двух топ-новичков для «Баварии»

В субботу Томас Тухель был представлен как новый главный тренер «Баварии». Немецкий специалист заключил с мюнхенским клубом контракт, рассчитанный до средины 2025 года. Ожидается, что летом Тухель получит возможность переформировать состав команды по своему усмотрению.

Как сообщает Calciomercato, Тухель уже выбрал для «Баварии» двух топовых новичков. Речь идёт о голкипере Эдуаре Менди и полузащитнике Матео Ковачиче. В настоящий момент оба футболиста выступают за «Челси», где Тухель работал ранее.

Действующий контракт Матео Ковачича в Лондоне рассчитан до средины 2024 года, то есть подписать 28-летнего хорвата летом очень даже реально. 31-летнего Эдуара Менди «Челси» тоже наверняка будет готов отпустить, ведь сейчас он не является основным вратарём.