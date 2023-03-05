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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гол Азмуна помог «Байеру» разгромить «Герту»

05 Марта 2023 • 19:31 Комментировать
Байер Л
4:1
Герта
окончен

В предпоследнем матче 23-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал ещё одного представителя нижней части таблицы, «Герту». Леверкузенцы начали забивать уже в дебюте и завершили поединок при счете 4:1 на табло. Отметим еще один гол набирающего форму Сердара Азмуна, также у «фармацевтов» результативно атаковали Жереми Фримпонг, Мусса Диаби и Амин Адли. У берлинцев с пенальти отличился Доди Лукебакио.

«Байер» поднялся на девятое место, а вслед за «Гертой» в одном очке сразу четыре команды, делящие последнюю строчку.

Протокол игры  
Байер Л4:1Герта
(1:0) Азмун Сердар12'  
(2:0) Фримпонг Жереми21'  
(3:0) Диаби Мусса60'  
  67'Лукебакио Доди (3:1)
(4:1) Адли Амин73'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа Джонатан  75'Тапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 29' (Фосу-Менса Тимоти ( 29') Инкапье Пьеро 82' (Амири Надим ( 82') Паласиос ЭксекиэльАндрих РобертДиаби Мусса 69' (Шик Патрик ( 69') Вирц Флориан 82' (Синкгравен Дэйли ( 82') Азмун Сердар 69' (Адли Амин ( 69')
Запасные: Пенц ПатрикГложек АдамДемирбай КеремХадсон-Одои Каллум
Кристенсен ОливерРохель АгустинУремович ФилипКемпф Марк-ОливерРихтер Марко 84' (Шуньич Иван ( 84') Платтенхардт МарвинТусар ЛюкаДжигерджи Толга 73' (Нганкам Жессик ( 73'  75') Сердар Суат 58' (Бутьюс Жан-Поль ( 58') Нидерлехнер Флориан 58' (Йоветич Стеван ( 58') Лукебакио Доди 83' (Кенни Джонджо ( 83'  87')
Запасные: Дордой МартонМиттельштедт МаксимилианЭрнст ТьяркБоатенг Кевин-Принс
05 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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