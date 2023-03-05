Гол Азмуна помог «Байеру» разгромить «Герту»

В предпоследнем матче 23-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал ещё одного представителя нижней части таблицы, «Герту». Леверкузенцы начали забивать уже в дебюте и завершили поединок при счете 4:1 на табло. Отметим еще один гол набирающего форму Сердара Азмуна, также у «фармацевтов» результативно атаковали Жереми Фримпонг, Мусса Диаби и Амин Адли. У берлинцев с пенальти отличился Доди Лукебакио.
«Байер» поднялся на девятое место, а вслед за «Гертой» в одном очке сразу четыре команды, делящие последнюю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Азмун Сердар12'
|(2:0) Фримпонг Жереми21'
|(3:0) Диаби Мусса60'
|67'Лукебакио Доди (3:1)
|(4:1) Адли Амин73'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан• 75'Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми29' (Фосу-Менса Тимоти (29') •Инкапье Пьеро82' (Амири Надим (82') •Паласиос Эксекиэль•Андрих Роберт•Диаби Мусса69' (Шик Патрик (69') •Вирц Флориан82' (Синкгравен Дэйли (82') •Азмун Сердар69' (Адли Амин (69')
Кристенсен Оливер•Рохель Агустин•Уремович Филип•Кемпф Марк-Оливер•Рихтер Марко84' (Шуньич Иван (84') •Платтенхардт Марвин•Тусар Люка•Джигерджи Толга73' (Нганкам Жессик (73') • 75'Сердар Суат58' (Бутьюс Жан-Поль (58') •Нидерлехнер Флориан58' (Йоветич Стеван (58') •Лукебакио Доди83' (Кенни Джонджо (83') 87'
05 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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