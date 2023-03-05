Гол Азмуна помог «Байеру» разгромить «Герту»

В предпоследнем матче 23-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал ещё одного представителя нижней части таблицы, «Герту». Леверкузенцы начали забивать уже в дебюте и завершили поединок при счете 4:1 на табло. Отметим еще один гол набирающего форму Сердара Азмуна, также у «фармацевтов» результативно атаковали Жереми Фримпонг, Мусса Диаби и Амин Адли. У берлинцев с пенальти отличился Доди Лукебакио.

«Байер» поднялся на девятое место, а вслед за «Гертой» в одном очке сразу четыре команды, делящие последнюю строчку.