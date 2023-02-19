Ондуа: «Говорили, что Атсу был добрым и позитивным парнем»

Полузащитник «Ганновера 96» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа отреагировал на новость о смерти игрока турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу.

Напомним, Атсу погиб после землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля. Вчера, 18 февраля, было подтверждено, что 31-летний футболист найден мёртвым под завалами.

«Я не знал Кристиана лично, но один из партнёров по сборной Камеруна играл с ним за клуб и говорил, что это был добрый, открытый и позитивный парень. К сожалению, был. Покойся с миром», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Атсу провёл за «Хатайспор» четыре матча и забил один гол. Ранее ганец выступал за английские «Ньюкасл», «Челси» и «Эвертон», а также португальский «Порту» и нидерландский «Витесс».