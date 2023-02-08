Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Чинквини: «Сейчас у Головина идеальный момент для трансфера»

08 Февраля 2023 • 10:58 Комментировать

Бывший сотрудник сборной России и петербургского «Зенита» Оресте Чинквини высказался о потенциальном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«У «Боруссии» не так много качественных футболистов, поэтому подобный переход может быть отличным вариантом для Александра. Наступил идеальный момент для перехода в другую команду», - приводятся слова Чинквини на страницах издания «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 21 встречу, отметившись четырьмя забитыми мячами. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Оресте Чинквини Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
10:58 · Германия. Бундеслига
Чинквини: «Сейчас у Головина идеальный момент для трансфера»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем уже успел отказать «ПСЖ» и «Челси»
08:11 · Германия. Бундеслига
«Реал» может купить дорогостоящего соотечественника Модрича
08:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла преемника Левандовски
07:35 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» брал уроки у оперного певца
00:53 · Германия. Бундеслига
Алексей Попов: «Головину подойдёт Бундеслига»
00:45 · Германия. Кубок
«Айнтрахт» не без труда прошёл лидера второго дивизиона
00:28 · Германия. Бундеслига
Коман сделал самый быстрый дубль «Баварии» в Бундеслиге с 2001 года
00:01 · Германия. Бундеслига
Тюрам хотел перейти в «Атлетико» в январе, но клуб не смог его себе позволить
07 Февраля
22:30 · Германия. Кубок
«Зандхаузен» Жирова покинул Кубок Германии
21:57 · Германия. Кубок
«Фрайбург» лишь в концовке дожал аутсайдера Второй бундеслиги
21:09 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком в своей истории
20:51 · Англия. Премьер-лига
Шансы «Манчестер Сити» на подписание Беллингема значительно снизились
20:25 · Германия. Бундеслига
Хазенхюттль отказал клубу Бундеслиги
20:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла нового тренера вратарей
Все новости
Рекомендуем