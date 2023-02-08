Чинквини: «Сейчас у Головина идеальный момент для трансфера»

Бывший сотрудник сборной России и петербургского «Зенита» Оресте Чинквини высказался о потенциальном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«У «Боруссии» не так много качественных футболистов, поэтому подобный переход может быть отличным вариантом для Александра. Наступил идеальный момент для перехода в другую команду», - приводятся слова Чинквини на страницах издания «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 21 встречу, отметившись четырьмя забитыми мячами. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро.