«Реал» нашёл замену Бензема

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Кариму Адейеми, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Football-Espana, «сливочные» рассматривают 21-летнего немецкого форварда в качестве замены французу Кариму Бензема, которому в декабре прошлого года исполнилось 35 лет. Рыночная стоимость потенциального новичка оценивается в 35 миллионов евро, а его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Адейеми провел 14 поединков в Бундеслиге, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.