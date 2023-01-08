«Штуттгарт» подпишет 17-летнего сербского нападающего

Как сообщает Kicker, летом нынешнего года состав «Штуттгарта» пополнит талантливый 17-летний нападающий из Сербии Йован Милошевич.

В данный момент молодой футболист выступает за «Войводину», которая в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии, отставая от идущего вторым «Партизана» на десять очков.

По информации издания, стоимость перехода из сербского в немецкий клуб составит 1,2 миллиона евро.

Решение осуществить трансфер летом, а не зимой, связано с возрастом игрока. Дело в том, что до достижения 18-летнего возраста Милошевич не имеет права играть ни за основную, ни за дублирующую команду «Штуттгарта».

18 лет спортсмену исполнится 31 июля.