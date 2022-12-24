«Бавария» выбирает из двух вратарей замену Нойеру

В мюнхенской «Баварии» определились с двумя приоритетными вариантами на место голкипера. Немецкий гранд вынужден искать нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера. 36-летний немец из-за перелома ноги выбыл до конца сезона.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» выбирает между двумя вратарями: Янном Зоммером («Боруссия» М) и Александром Нюбелем («Монако»). Ранее ходили слухи об интересе мюнхенцев к лучшему голкиперу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинесу, однако они оказались ложными.

Окончательное решение по новому вратарю руководство «Баварии» примет в период январского трансферного окна.