«Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Штуттгарта» Мавропаносу

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Штуттгарта» Константиносу Мавропаносу, информирует Bild.

Со стороны клуба Бундеслиги есть интерес к подписанию Жозуа Гилавоги во время ближайшего трансферного окна, однако «Штуттгарт» нуждается в получении дополнительных средств для выполнения этой цели. В связи с этим не исключено, что Мавропанос покинет клуб.

По сообщениям источника, греческий футболист не сможет покинуть немецкую команду за сумму менее 15 миллионов евро, его текущий контракт с клубом истекает в 2025 году.

Летом спортсменом также интересовался «Вест Хэм» и был готов заплатить около 25 миллионов евро.