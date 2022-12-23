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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Штуттгарта» Мавропаносу

23 Декабря 2022 • 16:09 Комментировать

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Штуттгарта» Константиносу Мавропаносу, информирует Bild.

Со стороны клуба Бундеслиги есть интерес к подписанию Жозуа Гилавоги во время ближайшего трансферного окна, однако «Штуттгарт» нуждается в получении дополнительных средств для выполнения этой цели. В связи с этим не исключено, что Мавропанос покинет клуб.

По сообщениям источника, греческий футболист не сможет покинуть немецкую команду за сумму менее 15 миллионов евро, его текущий контракт с клубом истекает в 2025 году.

Летом спортсменом также интересовался «Вест Хэм» и был готов заплатить около 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Штуттгарт Константинос Мавропанос Трансферы футбола - зима 2023
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