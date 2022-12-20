«Штуттгарт» заинтересован в Гилавоги

«Штуттгарт» заинтересован в полузащитнике «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги. Об этом сообщает Kicker.

Гилавоги - игрок, которым интересуется Лаббадиа, в связи с тем, что 32-летний футболист, по сообщениям источника, является образцовым профессионалом, имеет опыт игры в Бундеслиге, дисциплинирован и говорит по-немецки. Его контракт с «Вольфсбургом» истекает летом 2023 года, и продолжение карьеры в «Вольфсбурге» маловероятно, однако стоимость француза может превысить ту, которую может себе позволить «Штуттгарт».

В данный момент «Штуттгарт» и «Вольфсбург» в турнирной таблице разделяют девять очков.