Зоммер может оказаться в клубе из Серии А

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио в социальных сетях, в услугах вратаря заинтересован миланский «Интер».

Напомним, в конце сезона «нерадзурри» могут лишиться своего основного голкипера и капитана Самира Хандановича, у которого заканчивается контракт. Зоммер, чьё соглашение с «Боруссией» тоже подходит к концу, может стать идеальным кандидатом для «Интера».

В данный момент Зоммер выступает за сборную Швейцарии на чемпионате мира в Катаре. Во вчерашнем матче с Сербией футболист не играл в основе, но его команда выиграла 3:2.