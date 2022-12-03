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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер может оказаться в клубе из Серии А

03 Декабря 2022 • 12:30 Комментировать

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио в социальных сетях, в услугах вратаря заинтересован миланский «Интер».

Напомним, в конце сезона «нерадзурри» могут лишиться своего основного голкипера и капитана Самира Хандановича, у которого заканчивается контракт. Зоммер, чьё соглашение с «Боруссией» тоже подходит к концу, может стать идеальным кандидатом для «Интера».

В данный момент Зоммер выступает за сборную Швейцарии на чемпионате мира в Катаре. Во вчерашнем матче с Сербией футболист не играл в основе, но его команда выиграла 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер
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