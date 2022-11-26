Азмун назвал клуб, в который хочет перейти

Иранский форвард Сердар Азмун, права на которого принадлежат леверкузенскому «Байеру», рассказал о своей симпатии к стамбульскому «Фенербахче».

«Я туркмен и люблю турок. Мне очень нравится «Фенербахче». У меня когда-то было от них предложение. Хочу в будущем поиграть за эту команду», - передает слова нападающего Mynet.

27-летний нападающий выступает за «Байер» с января 2022 года. Его трудовое соглашение с «фармацевтами» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Сердар сыграл восемь матчей, не отметившись голевыми действиями.