Экс-игрок «Баварии» может возглавить «Ривер Плейт»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Мартин Демикелис, который в настоящий момент занимает пост наставника дублеров немецкого гранда, может трудоустроиться в аргентинском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, 41-летний тренер является главным претендентом на пост рулевого «Ривер Плейт».

Напомним, что Демикелис прославился выступлениями за «Баварию» и английский «Манчестер Сити». С 2017 по 2018 год Мартин работал ассистентом главного тренера испанской «Малаги». В структуре «Баварии» он трудится с 2019 года.