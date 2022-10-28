Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-игрок «Баварии» может возглавить «Ривер Плейт»

28 Октября 2022 • 09:05 Комментировать

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Мартин Демикелис, который в настоящий момент занимает пост наставника дублеров немецкого гранда, может трудоустроиться в аргентинском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, 41-летний тренер является главным претендентом на пост рулевого «Ривер Плейт».

Напомним, что Демикелис прославился выступлениями за «Баварию» и английский «Манчестер Сити». С 2017 по 2018 год Мартин работал ассистентом главного тренера испанской «Малаги». В структуре «Баварии» он трудится с 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мартин Демикелис Ривер Плейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 21:30
Вердер Вердер
Герта Герта
1.97 3.80 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
09:05 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Баварии» может возглавить «Ривер Плейт»
27 Октября
23:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обращалась к агентам Хаверца слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
В подписании Гюндогана заинтересовался ещё один топ-клуб
20:38 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Нойер сможет вернуться на поле
13:42 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» Гинтоли прокомментировал слухи о переходе Осимхена в «Баварию» или «МЮ»
11:34 · Германия. Бундеслига
«Шальке» представил нового главного тренера официально
10:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом
10:15 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Очень восхищаюсь Райсом»
08:58 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски
26 Октября
23:56 · Германия. Бундеслига
В «Шальке» определились с новым постоянным тренером
21:22 · Германия. Бундеслига
У бывшего игрока топ-клубов ван Боммеля попытались угнать автомобиль 1
20:24 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «Начинать в «Баварии» было тяжело, но это нормально» 1
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать двух топ-игроков
17:27 · Германия. Бундеслига
​Беллингем может остаться в «Боруссии» слухи
16:57 · Германия. Бундеслига
«Шальке» назвал временного тренера клуба официально
Все новости
Рекомендуем