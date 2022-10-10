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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Зюле – о Терзиче: «У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу»

10 Октября 2022 • 16:58 Комментировать

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле похвалил главного тренера команды Эдина Терзича.

«У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу. Мы в команде замечаем это каждый день. Терзич заставляет нас всех осознавать, что значит играть здесь, в этом потрясающем клубе», - слова Зюле приводит пресс-служба «Боруссии».

На текущий момент «Боруссия» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Ближайший матч «Боруссия» проведёт во вторник, 11 октября. В четвёртом туре групповой стадии Лиги чемпионов дортмундцы примут «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Зюле Эдин Терзич
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