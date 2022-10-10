​Зюле – о Терзиче: «У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу»

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле похвалил главного тренера команды Эдина Терзича.

«У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу. Мы в команде замечаем это каждый день. Терзич заставляет нас всех осознавать, что значит играть здесь, в этом потрясающем клубе», - слова Зюле приводит пресс-служба «Боруссии».

На текущий момент «Боруссия» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Ближайший матч «Боруссия» проведёт во вторник, 11 октября. В четвёртом туре групповой стадии Лиги чемпионов дортмундцы примут «Севилью».