Лёв собирается возобновить карьеру

Немецкий футбольный тренер Йоахим Лёв, долгое время проработавший с национальной сборной Германии, планирует возобновить карьеру. Об этом стало известно журналистам Sportbild.

Как сообщает источник, пригласить 62-летнего наставника хотел «Штуттгарт», однако специалист не принял предложение «швабов». Ранее также ходили слухи о возможном приглашении Йоахима на пост рулевого французского «ПСЖ».

Напомним, что Лёв занимал пост главного тренера сборной Германии на протяжении 15 лет. Под его руководством «бундестим» выиграла чемпионат мира в 2014 году.