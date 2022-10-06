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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лёв собирается возобновить карьеру

06 Октября 2022 • 10:27 Комментировать

Немецкий футбольный тренер Йоахим Лёв, долгое время проработавший с национальной сборной Германии, планирует возобновить карьеру. Об этом стало известно журналистам Sportbild.

Как сообщает источник, пригласить 62-летнего наставника хотел «Штуттгарт», однако специалист не принял предложение «швабов». Ранее также ходили слухи о возможном приглашении Йоахима на пост рулевого французского «ПСЖ».

Напомним, что Лёв занимал пост главного тренера сборной Германии на протяжении 15 лет. Под его руководством «бундестим» выиграла чемпионат мира в 2014 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Йоахим Лёв
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