Киммих оценил победу «Баварии» над «Байером»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йохуа Киммих высказался касательно крупной победы над леверкузенским «Байером» в матче восьмого тура Бундеслиги. Чемпион Германии разгромил соперника со счетом 4:0.

«Хорошее выступление от «Баварии» в важный момент сезона. Последние результаты команды оставляли желать лучшего. К счастью, сегодня у нас все получилось. Надеемся, что это лишь начало нашей успешной серии», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

До этого матча «Бавария» не могла победить в четырех матчах Бундеслиги подряд. После восьми туров подопечные Нагельсманна занимают второе место в турнирной таблице.